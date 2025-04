Bayern, Company: "Musiala? Ha sentito il tendine. Ecco come sopperire alle assenze con l'Inter"

Getty Images

, allenatore delprossimo avversario dell'Inter in Champions League, parla nel post-partita di Augsburg-Bayern. Il tecnico del club bavarese si sofferma in particolare, come riporta fcinter1908: "Ha sentito il tendine del ginocchio. Non so dirvi altro esattamente. Dobbiamo aspettare e vedere. Dobbiamo sopperire alla sua assenza con la squadra. Non è una scusa, dobbiamo andare avanti, Speriamo che quando Jamal tornerà, avremo vinto le nostre partite e lui potrà aiutarci di nuovo. Per prima cosa faremo l'analisi dell'Inter. Poi decideremo come vogliamo organizzarci. Abbiamo tanti giocatori con talento ed esperienza che possono aiutarci in diversi ruoli. Abbiamo bisogno di tutti. Ogni giocatore in forma deve essere pronto. Il nostro obiettivo è ancora vincere ogni partita".

Il centrocampista tedesco, che aveva segnato il goal del momentaneo 1-1, intorno al minuto 51', lanciandosi in proiezione offensiva per provare a pressare il portiere avversario, dopo aver saltato davanti a lui per contrastare il suo rilancio, ha sentito tirare nel momento dell'appoggio a terra e si è accasciato a terra toccandosi immediatamente la parte posteriore della coscia sinistra.Nel proseguo dell'azione Olise ha anche centrato la traversa, ma Musiala non si è mai alzato da terra aspettando l'intervento dei medici. Una volta conclusa l'azione con l'ingresso dei sanitari il classe 2003 si è alzato e, zoppicando e aiutato dallo staff del Bayern, ha lasciato il campo a braccia ed è rientrato immediatamente negli spogliatoi.

Nell'immediato post-partita della gara poi vinta per 2-1 contro l'Augsburg, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl ha confermato alla Bild l'assenza di Musiala quantomeno nel match di andata in programma martedì all'Allianz Arena: "L'infortunio di Jamal Musiala sfortunatamente non sembra una cosa lieve. Se salterà la partita di settimana prossima contro l'Inter? Sì"Le prime sensazioni parlano di problema muscolare ai flessori della coscia sinistra e, le modalità di uscita dal campo di gioco non fanno ben sperare i tifosi bavaresi in vista anche della gara di ritorno del doppio confronto di Champions League contro l'Inter in programma mercoledì 16 aprile 2025 a San Siro.

Quello di Musiala è l'ennesimo infortunio subito dalla squadra di Vincent Kompany in questo periodo della stagione e, in vista della gara d'andata di Champions League, se confermato lo stop per il fantasista tedesco, saranno addirittura 7 le assenze: Upamecano, Pavlovic, Ito, Davies, Coman e Buchmann a cui si potrebbe aggiungere Neuer che è l'unico potenzialmente recuperabile.