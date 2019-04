Alphonso Davies, esterno offensivo del Bayern Monaco, parla al sito ufficiale del club bavarese dei suoi primi mesi in Germania: "Va tutto bene, anche se qui è diverso dal Canada. Monaco è una città molto pulita. A parte la lingua, venire a vivere qui è un sogno che diventa realtà. Il tedesco? E' difficile, penso sia una delle lingue più difficili al mondo, ma ho un buon insegnante".



SUL CALCIO - "Allenamenti diversi, ma ci sto lavorando. Non è facile passare dal Canada a uno dei top club europei. Ci vuole tempo, soprattutto se sei giovane come me".



IL PIU' FORTE - "Voglio imparare da tutti, ma quello che guardo di più è Thiago Alcantara. Giochiamo in un ruolo diverso, ma è straordinario".