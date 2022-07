Bayern Monaco-de Ligt, avanti tutta. La conferma arriva dal ds del club tedesco Hasan Salihamidzic, che in un'intervista alla Bild ha spiegato: "Con la Juventus ho un buon rapporto, per me era importante sedermi a parlare con Cherubini e Nedved. Abbiamo avuto un paio di colloqui, ora bisogna avere pazienza e vedere cosa succede. Credo che al momento siamo in una buona posizione per de Ligt, ora bisogna solo avere pazienza e vedere cosa succede. Abbiamo già fatto alcune cose, e questo nel mercato rende tutto più facile".