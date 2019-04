Ecco le dichiarazione rilasciate da Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, dopo il 5-0 con cui la sua squadra ha battuto, e scavalcato in vetta alla classifica della Bundesliga, il Borussia Dortmund: "Il calcio è strano, non puoi sempre spiegarlo. Oggi abbiamo messo l'avversario sotto pressione e abbiamo mantenuto le redini del gioco nelle nostre mani. Lo abbiamo fatto davvero bene. Ci sono stati anche relativamente pochi pericoli per la nostra porta, perché abbiamo lavorato in avanti con molta intensità. Sono particolarmente soddisfatto perché c'erano state dure critiche alla squadra."