'Willkommen zurück!'. Bentornato a Manuel Neuer che, dopo dieci mesi di stop a causa di un infortunio alla gamba, patito mentre sciava, ha difeso di nuovo i pali del suo Bayern Monaco. La squadra di Tuchel ha rifilato un 8-0 al Darmstadt e ha festeggiato nel migliore dei modi il ritorno del proprio capitano. Nel post-partita il portiere ha parlato così a Sky Sport DE.



SENSAZIONI - "Ero davvero emozionato. Non che fossi nervoso, ma con una certa aspettativa per quello che sarebbe successo qui oggi. Ero davvero felice di tornare all'Allianz Arena per giocare per i propri tifosi e per stare in campo con la squadra".



RITIRO - "Assolutamente no, non ci ho mai pensato. Ci sono stati sicuramente molti alti e bassi, questo è chiaro. Ma ho sempre avuto la voglia di tornare ed ero molto ambizioso. Abbiamo fatto un buon lavoro con tanti esperti, con i medici, i preparatori atletici e con i miei compagni di squadra. A loro ovviamente sono molto grato"



NAZIONALE - "Vedo una situazione positiva, abbiamo grandi portieri e non vediamo l'ora che arrivino gli Europei. Credo che sia Ter Stegen il numero 1 in questo momento. Ieri ero in contatto con Julian, mi ha augurato tutto il meglio. Sono rilassato, non vedo l'ora arrivino le prossime partite".