Compie oggi 64 anni Karl Heinze Rummenigge. Come festeggerà il CEO del Bayern Monaco? "Mattinata in ufficio. Ma questa sera Oktoberfest" le sue parole al sito ufficiale del club bavarese, al quale parla anche dell'ultima sessione di mercato, che ha visto partire Ribery e Robben e arrivare Perisic e Coutinho.



SU ROBBEN E RIBERY - Ecco le sue parole: "Ribery e Robben sono stati giocatori importanti per noi, ma non dovremmo dimenticare gli altri con cui abbiamo vinto la scorsa stagione. Tuttavia possiamo essere molto soddisfatti dei nuovi acquisti. Coutinho si distingue, è un calciatore di livello mondiale e si vede. Fa la differenza e ha trovato un partner ufficiale in Lewandowski. Ci aspettiamo molto da loro in futuro".



SU PERISIC - "Anche Ivan Perisic ha pienamente soddisfatto le aspettative, così come i due vincitori della coppa del Mondo con la Francia. Mi piace molto Pavard, è davvero bravo e modesto; Lucas Hernandez è l'acquisto più costoso della storia del Bayern. Penso che il meglio debba ancora darlo".



SUL FATTURATO - "Per 17 anni siamo stati una società a responsabilità limitata e credo che possiamo essere estremamente soddisfatti dei nostri progessi. Alla fine della scorsa stagione siamo stati in grado di presentare un fatturato da record di oltre 750 milioni di euro".