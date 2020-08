Hans Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato alla vigilia della semifinale di Champions contro l'Olympique Lione allenato da Rudi Garcia."Ho studiato il Lione: è molto forte in difesa, anche se sa come attaccare. Ma il Bayern vuole la finale, e sa cosa deve fare, anche se non sarà facile. Sono impressionato da come la squadra si è allenata. Anche Pavard ha lavorato bene, non ha ancora recuperato dall'infortunio al punto da poter giocare dal primo minuto, ma è un'opzione per la partita".