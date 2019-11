Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, siederà sulla panchina dei bavaresi almeno fino a dicembre. Queste le parole dell'allenatore dei tedeschi al sito ufficiale fcbayern.com: "E' stato bello sapere che i fan sono con me. Ho già sentito la fiducia della dirigenza. Le mie due partite sono state molto positive, non eravamo in una situazione facile. Anche i nostri fan hanno contribuito agli ottimi risultati. Calcio offensivo o difensivo? Bisogna trovare il giusto mix. C'è una certa quantità di rischio nella creazione di opportunità offensive, ma non dobbiamo mai dimenticare la fase difensiva".