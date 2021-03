L'allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Lazio: "Vogliamo vincere anche il ritorno. Abbiamo inanellato una buona serie di vittorie e vogliamo continuare così. La Lazio è una squadra che sa giocare molto bene a calcio, noi dobbiamo essere pronti. Coman e Neuer non si sono allenati: Neuer ha un po’ di raffreddore, Coman ha lievi problemi muscolari. Dovremo aspettare per capire, ma speriamo che domani siano disponibili".