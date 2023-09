Non c'è posto per Matthijs De Ligt nel nuovo Bayern di Tuchel. L'ex Juve è chiuso da Kim e Upamecano e ha accumulato una decina di minuti nelle ultime due partite. Interpellato dai media tedeschi, ha risposto così, aprendo al mercato. "Perché non gioco? Non ne ho idea, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti circa e da centrocampista. Al momento non mi ha detto nulla, è una decisione dell'allenatore".