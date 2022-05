Il Bayern Monaco frena sulla cessione di Robert Lewandowski, corteggiato dal Barcellona. Il presidente dei bavaresi, Herbert Hainer, spiega a TZ: "Lewandowski segna una quantità incredibile di gol anno dopo anno. Perché dovremmo venderlo? Non c'è nessun sostituto per lui, nessuno che segna così tanti gol così regolarmente. L'ho detto tante volte: Robert Lewandowski ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e lo rispetterà".



POLITICA DI RINNOVO - Hainer ha anche spiegato la nuova politica per i rinnovi, con contratti brevi: "Stop a contratti lunghi? Ciò bloccherebbe soldi per molto tempo, che non possiamo poi investire in giocatori più giovani. D'altra parte, vogliamo anche essere onesti con i nostri veterani e dire: 'Rinnova per un anno, e se tutto va bene bene, ne parleremo di nuovo'. Abbiamo bisogno di flessibilità".



MANE' - Infine, Hainer nicchia su Sadio Mané, attaccante del Liverpool accostato a Bayern e Barça: non ha voluto parlare di nomi precisi, ma ha confermato che ""stiamo guardando in tutto il mercato, facendo tutto il possibile per mettere insieme in campo una squadra competitiva a livello internazionale".