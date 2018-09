Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha attaccato duramente l'operato del ds del Paris Saint Germain Antero Henrique, dalle colonne di Kicker, in relazione alla trattativa per il difensore tedesco Jerome Boateng: "Consiglio al PSG di cambiare ds, non può rappresentare un club di questo livello". La società francese ha messo sul piatto 38 milioni di euro, mentre il Bayern ha continuato a chiederne 10 di più, fino al fallimento dell'operazione.