Il Bayern Monaco sta per chiudere l'operazione che permetterà a Ivan Perisic di tornare in Germania. Come riporta Sky Deutschland, la dirigenza del club tedesco al completo è rimasta in Baviera e non ha seguito la squadra, impegnata a Cottbus per la sfida di Coppa di Germania contro l'Energie. Un chiaro segnale di come la trattativa sia ormai alle fasi conclusive.