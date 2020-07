Intervenuto alla Bild, il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha trattato diversi temi, partendo dal possibile addio di Thiago Alcantara: "Thiago vuole lasciare il club. Non vogliamo perdere un giocatore gratuitamente, lo dico molto chiaramente. Non abbiamo avuto contatti con il Liverpool: se vuole andare, dobbiamo trattare".



SU HAVERTZ - "Davanti a noi c'è una grande sfida finanziaria. Se anche lo volessimo, non potremmo permettercelo quest'anno".



SU PERISIC - "Non abbiamo ancora deciso nulla, ma voglio sottolineare che il Bayern deve affrontare importanti sfide economiche".