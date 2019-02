"Continuo a stare male e non so perché". Quella che sta vivendo Arjen Robben è una situazione difficile, dolorosa e al momento senza una conclusione vicina. L'ala 35enne del Bayern Monaco è ferma per infortunio dallo scorso 27 novembre, dalla doppietta messa a segno contro il Benfica in Champions League, e non trova una soluzione. Anzi, quando il rientro sembra vicino arriva un nuovo problema. A raccontare il drammatico momento è lo stesso Robben a Blind: "Ho provato di tutto, ma continuo a stare male: sono stato un paio di volte in gruppo con i compagni, speravo di poter rientrare, ma alla fine sono andato di nuovo ko. E' una situazione complicata, perché non capisco cosa mi stia succedendo".