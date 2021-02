Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha annunciato l'acquisto di Dayot Upamecano per la prossima stagione: "Possono confermarlo, giocherà con noi per i prossimi cinque anni. Siamo molto contenti" ha detto ala Bild. L'accordo verrà formalizzato nei prossimi mesi, quando il Bayern pagherà la clausola di 42,5 milioni di euro al Lipsia per il difensore classe '98.