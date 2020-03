Herbert Heiner, presidente del Bayern Monaco, ha parlato al sito ufficiale del club tedesco, commentando l’emergenza coronavirus: “L’annuncio del governo ha mostrato la gravità della situazione. La salute e la coesione nella popolazione ora sono di fondamentale importanza. Una cosa è chiara: al momento ci sono preoccupazioni maggiori rispetto al calcio. I pericoli finanziari che possono coinvolgere il club? Questa situazione di crisi economica è una grande sfida al Bayern. Ma il club è in un’eccellente posizione e lavoriamo ogni giorno affinché il club superi questo momento difficile. Siamo fiduciosi per il futuro. Le decisioni di domani della UEFA? Non posso immaginare il torneo allo stato attuale delle cose. Ma aspettiamo quel che succederà domani".