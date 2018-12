Arjen Robben ha già annunciato l'addio al Bayern Monaco a fine stagione. Secondo la stampa olandese, l'allenatore Mark van Bommel sta cercando di convincerlo a tornare al PSV Eindhoven.



In scadenza di contratto a giugno c'è anche Franck Ribery. Il 35enne trequartista francese ha dichiarato: "Non so ancora cosa succederà a fine stagione, ma voglio continuare a giocare finché il mio corpo me lo permetterà. Mi sento bene fisicamente e sono felice di aver giocato praticamente tutte le partite di questa stagione".