Bayern in casa dell'Inter, Dele Alli invita gli ex compagni Dier e Kane: "In bocca al lupo"

C'era una volta ildi Dele, Harryed Eric. I tre, che un tempo sognavano con la maglia degli Spurs in Inghilterra, hanno vissuto carriere diverse e mentre gli ultimi due fanno parte della rosa del, il primo sta cercando un rilancio con ilche lo ha tesserato in inverno dopo un periodo di prova.Kane continua a segnare a raffica, Dier puntella la difesa ed è atteso da titolare dopo i tanti infortuni nel reparto arretrato della formazione di Kompany; Alli, invece, ha rimediato un'espulsione dopo pochi minuti dal suo ingresso a San Siro in Milan-Como. San Siro che stasera ospiterà il Bayern Monaco di Kane e Dier nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, nei quali si partirà dal 2-1 per i nerazzurri.

As the Bayern Munich squad are in Italy to face Inter tomorrow, Dele Alli went to visit his old Spurs teammates Eric Dier and Harry Kane before the match. pic.twitter.com/n3cEEFTU8l