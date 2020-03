Il Bayern Monaco si muove per Leroy Sané. Come scrive Sport Bild, la scorsa settimana, in Germania, c’è stato un incontro tra il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, e l’agenzia che cura gli interessi del calciatore tedesco, esterno offensivo del Manchester City, in scadenza di contratto nel 2021.



Il ds ha parlato con Fali Ramadani e Damir Smoljan, in rappresentanza della LIAN, l’agenzia che segue l’ex Schalke 04: il Bayern insiste per avere il classe ’96 con sé la prossima stagione, pronto a offrire un contratto quinquennale al giocatore. Che piace anche a Barcellona e Real Madrid. Il Bayern è in pole, ma deve chiudere in fretta.