Bayern-Inter, le pagelle di CM: Lautaro enorme. Barella detta legge tra i campioni. Kane insufficiente

Inter

: Nei primi 20’ di gioco capisce che deve tenere alta la concentrazione: prima il doppio intervento su Guerreiro, poi quello su Olise. Non può nulla su Müller, che lo infila da un metro, ma sull’1-1 mura Kane con un’altra grande parata.: Dopo un paio di partite passate a osservare i compagni, torna in campo e lo fa con l’atteggiamento giusto, sfoggiando un’ottima prestazione contro Sané e Stanisic, che provano continuamente a infilarsi senza mai riuscirci.: Al pronti via Kane gli scappa e gli da tre metri in un fazzoletto. Assorbe il colpo e comincia a giocare con l’atteggiamento di sempre, concedendo pochissimo.

Una gran partita macchiata dalla sbavatura finale che poteva costare la vittoria. Ma l’Inter trova la forza di reagire ancora.: Fa il suo dovere, contiene le avanzate degli avversari e dà una grande mano a Pavard.(Dal 34’ s.t. Bisseck: s.v.)Il colpo di tacco che manda Bastoni nello spazio è delizioso. Pochi minuti più tardi manda in porta anche Lautaro, ma l’argentino inciampa sul pallone e si lascia recuperare da Kim. Gioca senza alcun timore, sombreri, colpi di tacco e un altro assist nel finale, quello che manda Carlos Augusto a servire Frattesi.

: Qualche volta subisce il pressing avversario ma è inevitabile. Lì in mezzo dice comunque la sua.: Gara di sofferenza, tra Olise, Laimer e Goretzka che prova a togliergli il respiro. Ne esce vivo ed è un merito enorme.(Dal 29’ s.t.: Inzaghi gli chiede di dare tutto quello che ha, lui entra in campo e concede a Kane un’occasione enorme. Poi però attacca a testa bassa e sull’assist di Carlos Augusto è lì in mezzo all’aria per fare esplodere i tifosi nerazzurri presenti all’Allianz.

: Alla mezz’ora capita sui suoi piedi la grande occasione, accompagna benissimo l’azione e Bastoni premia la sovrapposizione, ma il sinistro colpisce l’esterno della rete. Su quella fascia è un trattore, Olise è tecnicamente impressionante ma lo affronta sempre con grande coraggio. Dopo 90’ di altissimo livello trova ancora la forza nelle gambe per farsi tutta la fascia e avere la lucidità di servire Frattesi a centro area per il 2-1. Una delle sue migliori prestazioni da quando veste il nerazzurro.: Soffre ma rimane in piedi. Ad Appiano erano preoccupati per la sua forma fisica e in effetti ci mette un po’ a carburare. Trova coraggio in qualche giocata e riesce a tenere qualche pallone, cresce sempre di più, fino a trovare l’assist per Lautaro. Sì ripete nel secondo tempo, ma l’argentino è meno preciso. Che battaglia contro Kim.

Bayern Monaco

: Prestazione totale, da capitano vero. Soffre, ripiega, scatta e trova un gol meraviglioso di collo esterno. È ovunque.(Dal 45’ s.t. Zalewski: s.v.)Paura? Timore reverenziale? No, solo entusiasmo e tanto, tanto, tanto calcio da esprimere. Anche all’Allianz).Non può nulla sui due gol nerazzurri, per il resto si disimpegna bene.Una spina nel fianco, sempre pronto a sovrapporsi a Olise ed è suo l’assist, dolce dolce, per Müller.Meno roccioso di Kim e con qualche sbavatura in più.

Con un grande scatto recupera Lautaro lanciato a rete e tenuto in gioco da Dier. Sia lui che Dier si fanno attrarre dal movimento di Thuram e sullo scarico del francese, Lautaro è libero di colpire senza marcatura. È un armadio, vince tutti i duelli corpo a corpo.: Meno pericoloso rispetto a Laimer che agisce sull’altra fascia. Prova qualche inserimento stringendo verso l’interno, ma trova sempre la strada sbarrata.: Il primo sguardo su Barella è sempre il suo, ma l’italiano è in vena e spesso non sa proprio come e dove andarlo a prendere.

Lì in mezzo è quello con le idee più chiare.: Si prende i primi applausi dell’Allianz con un bel tiro a giro che esce di pochi centimetri. Quando prende palla crea sempre apprensione e spesso è necessario il raddoppio per provare a fermarlo.Impegna Sommer con un destro non abbastanza angolato. Sì rivede nella ripresa con un bel tiro dalla distanza, che esce di poco sopra la traversa. Agisce da schermo a Calhanoglu.Pochissime iniziative degne di nota per uno che ha il suo talento.

Pochi giorni fa ha annunciato il ritiro dal calcio e allora quale serata migliore per riproporre il meglio che offre la casa? Sì fa trovare al posto giusto nel momento giusto e segna il gol più facile del mondo. Ma intanto c’è lui. Sempre lui).È il primo difensore, segue Acerbi a uomo quando il difensore nerazzurro prova a rompere la linea. Olise lo mette in condizione di calciare da solo di fronte a Sommer, ma colpisce il palo con la porta spalancata di fronte a sé. La porta sembra stregata, ci riprova sia di testa che di destro, ma Sommer è attento.

Paga la sostituzione di Kim. Il Bayern a tratti schiaccia l’Inter, ma concede anche tanto ai nerazzurri e subisce due gol in casa.