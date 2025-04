Bayern-Inter, Zanetti: "Finale anticipata? Non ignoriamo Real Madrid, Barcellona e PSG"

Ilha parlato in vista della gara di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League, in programma all'Allianz Arena di Monaco nella serata di martedì 8 aprile, in un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. L'ex capitano dei nerazzurri ha detto la sua sull'incrocio che attende i meneghini contro il Bayern Monaco, avversario sconfitto dall'Inter nella finale del 22 maggio 2010 (ultimo trionfo europeo per il club milanese) in cui fu lo stesso ex giocatore argentino a sollevare la coppa dalle grandi orecchie.

- ". Ciò significherebbe ignorare una squadra come il, che da anni dimostra grande continuità in Champions League, o addirittura il. Oppure il. Per me è stato tutt'altro che sorprendente che il PSG abbia recentemente eliminato il Liverpool. L'allenatore Luis Enrique sta facendo davvero un ottimo lavoro a Parigi. Ma tornando alla tua domanda: non c'è dubbio che Bayern e Inter siano due grandi squadre che si affrontano" ha spiegato il dirigente del sodalizio nerazzurro.

- Nonostante le grandi qualità dei giocatori in campo, Zanetti si aspetta una sfida equilibrata: ​"Il Bayern Monaco porta dentro di sé il DNA bavarese. È molto forte fisicamente, anche sui calci piazzati, con giocatori che possono fare la differenza in attacco. Prima che mi chiediate chi sia il favorito:in cui la concentrazione avrà un ruolo fondamentale".- Poi un giudizio anche sulla sua Inter: "È una squadra nel vero senso della parola, con un piano di gioco molto chiaro e che cerca di assumere il ruolo del protagonista principale in ogni partita.".