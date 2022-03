Sky Germania riporta le dichiarazioni di Oliver Kahn, il presidente del Bayern Monaco ed ex portiere della Nazionale tedesca, che ha incontrato l'agente Mino Raiola a Montecarlo nei giorni scorsi.



"Sì, è vero che ho incontrato Raiola. Ma questa settimana sono stato anche a Londra… Viaggio molto in Europa, normale imbattersi in questo o quell’agente. Non parlerò però pubblicamente del contenuto delle nostre conversazioni”. A chi gli fa il nome di Haaland, risponde: “Gioca per il Borussia Dortmund e in questo momento è infortunato. Ho sempre detto che non mi piace parlare di giocatori di altri club".