Joshua Kimmich, giocatore del Bayern Monaco, parla a Gazzetta Tv dopo la vittoria contro il Milan: "Oggi ho giocato solo il primo tempo, ma credo che sia stata una vittoria meritata. Non abbiamo costruito molte occasioni da gol, ma in generale abbiamo giocato meglio. Abbiamo segnato anche due gol in fuorigioco, credo perciò che la vittoria sia meritata".