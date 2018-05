Clamorosa sorpresa nella finale di Coppa di Germania, con l'Eintracht Francoforte che batte il super favorito Bayern Monaco e si aggiudica il titolo. Pronti, via e l'Eintracht si porta subito avanti, con Kevin-Prince Boateng che serve in profondità l'ex Fiorentina Rebic per il gol del vantaggio. In avvio di secondo tempo il solito Lewandowski fa 1-1, prima che ancora Rebic e, all'ultimo secondo, Gacinovic, battano in contropiede i bavaresi, regalando la Coppa a Niko Kovac, prossimo allenatore del Bayern.