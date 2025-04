Bayern, Kompany: "Dominata l'Inter nei primi 30 minuti, a San Siro possiamo vincere. Su Muller..."

Getty Images

Ilcade in casa contro l'nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League (2-1 per i nerazzurri) e al ritorno a San Siro sarà costretto alla rimonta per accedere alle semifinali.Al termine della partita, il tecnico dei bavaresiè intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta: le sue dichiarazioni.- "Abbiamo iniziato bene la gara, abbiamo dominato la gara nei primi 30 minuti e potevamo fare 1 o 2 gol, anche di più. Poi nel secondo tempo siamo stati dominanti, abbiamo creato, ma poi alla fine sappiamo sempre che Thomas ha un ruolo importante: quando è entrato ha trovato il pareggio, noi ci siamo preparati al meglio per questa partita e ogni decisione era legata a motivi calcistici. L'Inter è stata molto forte oggi, a noi mancava Musiala: con Guerreiro nella sua posizione volevamo trovare l'equilibrio giusto. Abbiamo bisogno di ogni giocatore per raggiungere i nostri obiettivi, penso che Guerreiro abbia fatto un buon lavoro oggi, come Muller. Tanti giocatori hanno giocato bene, solo il risultato non è stato giusto".

- "Non voglio parlare sempre degli infortuni, ma ne abbiamo cinque-sei. Avevo questi giocatori a disposizione e ho fatto i cambi pensando anche al ritorno, Kim aveva preso un cartellino giallo ed è un aspetto".- "Non vedo queste cose di cui parlano molti, abbiamo una leggenda che ha giocato tanti anni e ha vinto tanti trofei, fa parte del percorso. Quell'energia speriamo di vederla in ogni partita all'Allianz Arena, è quello di cui abbiamo bisogno, nonostante un risultato deludente".

- "L'ho detto già tante volte, se dobbiamo difendere difendiamo. Oggi, quando abbiamo dovuto farlo, non abbiamo concesso molto all'avversario. Potevamo fare meglio nel possesso di palla, ma il nostro avversario è stato forte. Potevamo segnare di più in avvio, ma questo ci dà speranza pensando a Milano".- "Ci sono dei momenti in cui perdi concentrazione, ne hanno sfruttato uno. Abbiamo perso 2-1 e non posso cambiare questo risultato, ma non sarebbe la cosa giusta pensare che questo 2-1 sia dipeso dalla nostra incapacità di vincere questa partita, non è quello che è successo questa sera. Il risultato dice Inter, la settimana prossima vediamo".

- "Devo rivederla, devo analizzarla. Però il calcio giocato ad altissimo livello è questo, noi oggi siamo stati capaci di creare qualcosa, ma l'Inter ha fatto bene. La prossima settimana non dovremo commettere errori, ma penso che possiamo vincere a Milano".