Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato in conferenza stampa il momento negativo dei bavaresi e le voci su un suo possibile esonero: "Io non ho letto niente e sono di buon umore. Non leggere i giornali aiuta a rilassarsi, credo si sia scritto benissimo delle prime sette partite, mentre adesso sarà tutto nero. Ma secondo me non è così".