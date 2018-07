Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, ha aperto le porte a Renato Sanches, giovane portoghese reduce da una brutta stagione in prestito allo Swansea. Ecco le sue parole a Sport Bild: "Non è un ragazzo difficile, anzi. Ma ha bisogno di sentire sostegno da tutti. Sono felice per lui, so cosa può fare. Il calcio è come la vita. Ha bisogno di fiducia in se stesso e la fiducia si ottiene solo quando si ha supporto. E lui avrà il mio da me. Sicuramente farà molte belle partite per il Bayern questa stagione. Ai giocatori va dato tempo, e lui ora lo avrà. È venuto ad allenarsi molto motivato. In queste tre settimane ha pigiato sul gas".