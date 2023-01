Il Bayern Monaco ha bisogno di un altro portiere. Lo ha ribadito in conferenza stampa Julian Nagelsmann: "Non è cambiato nulla, abbiamo il dovere di prendere un altro portiere ma la situazione sul mercato è complessa, ci sono anche altri club che cercano. Se però Ulreich dovesse infortunarsi, sarebbe complesso perché abbiamo solo ragazzi molto giovani alle sue spalle. Non hanno neanche un minuto nel calcio professionistico e noi nella seconda parte di stagione ci giocheremo tutto. Per me sarebbe bene che una decisione venisse presa, in qualsiasi direzione questa vada".



FUTURO CHOUPO-MOTING - "Nel primo anno e mezzo non sempre ha potuto allenarsi con regolarità e al completo, ma da quando gioca più spesso anche fisicamente ha raggiunto un alto livello. È un bravissimo calciatore e molto popolare nel gruppo squadra. Rinnovo? Certo, per me sarebbe un bene se ci si parlasse per prolungare il suo contratto. Oggi gli ho detto che se manterrà questa diligenza, anche nella seconda parte della stagione potrà rivestire un ruolo importante".