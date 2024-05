Bayern, la frase a sorpresa di Tuchel: 'Io come Xavi? Tutto è possibile'. E ne ha ancora per l'ex Napoli Kim

da rendere alla stampa: da più parti è stato descritto come una persona dal carattere decisamente spigoloso e anche la sua avventura alla guida del, iniziata nel marzo 2023 al posto dell’esonerato Nagelsmann e destinata a concludersi al termine di questa stagione, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.Per esempio, nella conferenza stampa di presentazione della prossima sfida contro lo Stoccarda - una sorta di spareggio per il secondo posto alle spalle del Bayer Leverkusen già campione - il tecnico tedesco, protagonista in negativo nella semifinale di andata di Champions League contro il Real Madrid: "Già avevamo parlato nell'intervallo e a fine partita, era tutto chiaro.Kim ha imparato la lezione due volte quindi è facile continuare a sostenerlo". Il riferimento è alla distrazione che ha consentito a Vinicius di siglare la rete del momentaneo 1-0 e all’errore di valutazione col quale ha procurato il rigore del definitivo 2-2.Dopo i no incassati da Xabi Alonso, Nagelsmann, Emery e Rangnick, la scelta del club bavarese sta diventando sempre più complicata col passare dei giorni. Tanto che, provocatoriamente,- comunicato lo scorso 21 febbraio -(che a gennaio aveva comunicato l’addio al Barcellona e che la scorsa settimana ha ufficializzato il suo cambio di rotta): "Oggi però la risposta è sempre la stessa".