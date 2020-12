Massimo Oddo, ex terzino di Bayern e Lazio, parla a laLazioSiamoNoi.it dopo il sorteggio Champions che ha messo i bavaresi di fronte ai biancocelesti: "Dagli ottavi di finale in su non esistono partite facili ma di certo poteva andare meglio. Il Bayern Monaco è un'armata della Champions ormai da anni. Sulle due partite secche, però, non si sa mai. La Lazio se la vedrà con una squadra che ha grande esperienza internazionale e molto forte. Percentuale? Non si possono fare percentuali. Nelle partite secche contano tanti fattori tra cui la fortuna, un'espulsione ti può cambiare tutto. Partono entrambe le squadre alla pari, 11 contro 11 e con 180 minuti da giocare. La Lazio deve giocare da squadra, facendo due grandissime partite e cercando di dare tutto quello che ha. La palla è rotonda può succedere di tutto".