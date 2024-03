Bayern - Lazio, Klose: 'In biancoceleste il coronamento della mia carriera. Vi dico chi passa domani...'

Miroslav Klose ha rilasciato un'intervista in Germania, ai microfoni di ran.de. Domani si sfideranno Lazio e Bayern Monaco all'Allianz Arena, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. A entrambe le squadre l'ex centravanti tedesco ha legato capitoli importanti per la propria carriera, ma lui setto ha confidato di tenere più per i colori biancocelesti: "Sono stato un anno in più alla Lazio che al Bayern. Adesso vado spesso a Roma e ho molti amici lì. Io e la mia famiglia ci siamo affezionati moltissimo alla città e al club per tutto quello che abbiamo potuto vivere insieme. Inoltre, io sono più per le outsider. Il Bayern comunque era e continua ad essere nettamente favorito".



LAZIO - Klose ha raccontato così la sua esperienza alla Lazio: "È stata il coronamento della mia carriera. Vale per tutto il pacchetto con la città e la squadra. Nel 2011 ci sono state anche altre offerte da Inghilterra e Turchia, ma come famiglia abbiamo chiaramente scelto Roma ed è stata la cosa migliore che ci potesse capitare. Non solo perché lì i nostri figli hanno iniziato la scuola e hanno imparato l’italiano. Ma ho anche imparato che in Italia le persone vivono il calcio in modo diverso. La comunità nello spogliatoio, lo stare insieme, per me era sensazionale e totalmente nuovo. Ad esempio con Edi Reja, che è stato il mio primo allenatore alla Lazio, potevi bere un bicchiere di vino la sera prima delle partite".



CHAMPIONS - Sulla sfida di domani contro il Bayern invece l'ex bomber tedesco non si è sbilanciato troppo, anche se una favoria sulla carta c'è: "La Lazio ha un vantaggio psicologico. Ad essere onesti, bisogna anche ammettere che alcuni giocatori del Bayern ultimamente non hanno giocato al loro vero livello. Di recente hanno anche molta sfortuna con gli infortuni, quindi alcuni hanno meno giorni di riposo o devono giocare in posizioni in cui non rendono al massimo. Ma comunque: se si esaminano le posizioni, il Bayern ha giocatori migliori quasi ovunque. Alla fine è pur sempre calcio e gli italiani sanno difendere. Penso ancora che il Bayern passerà il turno, ma le possibilità della Lazio sono davvero aumentate".