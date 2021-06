Secondo quanto riportato dal Daily Express, l'Arsenal rinuncia ad Edmond Tapsoba. Il difensore in forza al Bayer Leverkusen infatti era stato individuato come rinforzo ideale per la difesa di Arteta, ma la concorrenza di Chelsea e Manchester United ha frenato gli intenti della squadra del nord di Londra. Per evitare quindi lo scatenarsi di un'asta i Gunners si sarebbero chiamati fuori, mentre le rivali continuano a monitorare la situazione, vista anche l'intenzione del club tedesco di trattenere il giocatore.