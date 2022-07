Robert Lewandowski sta facendo di tutto per far capire al Bayern Monaco come ormai consideri conclusa la sua esperienza in baviera. Se le parole espresse non sono ancora bastate per essere ceduto, il centravanti polacco adesso ci prova arrivando in ritardo ai primi allenamenti della stagione.



Come riporta la Bild infatti, Lewandowski si è presentato questa mattina dopo l'orario previsto, ennesimo segnale di come il giocatore spinga il Bayern ad accettare l'offerta del Barcellona e risolvere più in fretta possibile questo braccio di ferro che ormai sta proseguendo da settimane.