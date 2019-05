Sarà un mercato da record per il Bayern Monaco, che ha già sborsato ben 115 milioni per la coppia di terzini Benjamin Pavard-Lucas Hernandez. Tra gli obiettivi dei tedeschi, infatti, c'è anche Leroy Sané, attaccante del Manchester City, specie dopo il doppio addio di Robben e Ribery. Intervenuto ai microfoni di Sabener Strasse, Robert Lewandowski ha dichiarato: "E' un grande giocatore, di qualità e potenziale. L'ho visto diverse volte, è molto bravo e può migliorare la squadra. Abbiamo bisogno di qualità per migliorare immediatamente il Bayern. Non c'è tempo qui, bisogna partire alla grande già alla prima giornata".