Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, parla a SportBild della campagna acquisti, che ha portato Coutinho e Perisic: "Coutinho ci porta follia, imprevedibilità: la sua capacità nell'ultimo passaggio è assurda. Può essere la chiave per vincere partite importanti, soprattutto quando giocheremo in Champions League. La sua presenza ci renderà più pericolosi, e poi sa giocare sia da numero dieci che esterno, se necessario anche a destra. Abbiamo molte più opzioni adesso. Perisic? Può rivelarsi una grande sorpresa con noi, ne sono sicuro. È bravo su entrambe le fasce, è robusto fisicamente e sa anche dribblare bene. Può aiutarci immediatamente, e spingere anche altri giocatori a far bene".