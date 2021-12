Ospite al Globe Soccer Adwards, l'attaccante del Bayern Monacoha parlato così: "E' difficile dire come faccio a essere sempre al top, faccio fatica a spiegare come riesco a fare tutto questo.. Sono anni che faccio questi ragionamenti, curando corpo e mente mantenendo alta la qualità delle mie prestazioni. Tutti i giocatori sanno quant'è emozionante ogni stagione, bisogna sempre essere al massimo per giocare ogni tre giorni".- "I playoff sono sempre complicati,. Dobbiamo provarci ed essere fiduciosi, sappiamo che possiamo farcela".- "In Polonia ci sono tanti nomi difficili, per questo i miei genitori hanno pensato a un nome che potesse essere bello e che si abbinasse bene al cognome 'Lewandowski'. Robert è un nome internazionale, facile a pronunciare in qualsiasi parte del mondo. Ovviamente appena nato non pensavano che potessi diventare un calciatore, ma magari c'è anche questo aspetto dietro alla scelta del nome., ma col tempo ho capito che per allenarsi bene non ci si poteva concentrare solo su una disciplina".- "No, non sono a favore. Se vuoi fare qualcosa fuori dalle righe devi sempre dare il massimo. Se hai due o tre settimane di pause riesci a ricaricarti e dare il meglio, ma. I giocatori hanno bisogno di tempo per riposarsi e rilassarsi, in queste partite bisogna dimostrare sempre di essere i migliori. Spesso si guarda solo le statistiche: se fai gol hai giocato bene, altrimenti no. Ecco, per segnare bisogna risposarsi".- "Ho perso due semifinali per errori arbitrali prima dell'avvento del Var.. Tante volte può aiutare, altre indirizzare una gara. E' una linea sottile, ma fa la differenza.- "Penso che tutti vorrebbero un futuro infinito da calciatore, io ho una gran voglia di continuare a fare quello che sto facendo.; so come rimanere concentrato sugli allenamenti e sulle partite, so bene quant'è difficile quando si sentono voci e si leggono giornali.