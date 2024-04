Ilsprofonda e dopo le due sconfitte arrivate nelle ultime due campionato contro Borussia Dortmund e Heidenheim lascia ladi Xabi Alonso per la sfilata trionfale verso il Meisterschale. Un tracollo, l'ultimo subito in rimonta in casa dell'Heidenheim, che ha messo ancora più. A esprimersi su di lui è stata una leggenda del Bayern Monaco, l'ex Inter, che non ha usato parole leggere nei suoi confronti.Il Pallone d'Oro tedesco è intervenuto così parlando della situazione attuale del club bavarese: "C'è ancora qualcosa da salvare in casa Bayern... credo che l'alchimia fra Tuchel e la squadra si sia oramai rotta. Se vinci 2-0 con l'Heidenheim, non puoi perdere. E lo dico anche in vista della Champions League. Sono curioso di vedere se e cosa succederà nelle prossime ore,. Tuchel non riesce più a incidere sulla squadra ed inoltre fa strane dichiarazioni. Immagino che il Bayern prenda una decisione nelle prossime 48 ore, perché".

Parlando di possibile esonero di Tuchel, ormai non è più questione di "se", ma solo di "quando". Nelle scorse ore Freund ed Eberl, rispettivamente direttore sportivo e tecnico del Bayern, avevano confermato che, in programma per il 9 aprile, ribadendo però che non ci sono garanzie sul fatto che rimarrà in carica fino a fine stagione. L'addio a termine campionato è già stato annunciato, ma le recenti difficoltà fanno pensare a un. Se Tuchel dovesse fallire anche con l'Arsenal, allora l'addio sarebbe quasi inevitabile.