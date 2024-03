Bayern, messaggio all'Arsenal: altri 5 gol, ma si fa male Kane VIDEO

Il Bayern Monaco manda un messaggio all'Arsenal, prossimo avversario ai quarti di finale in Champions League. Dopo il 3-0 alla Lazio e l'8-1 al Mainz, i campioni di Germania vincono 5-2 sul campo del Darmstadt. Ultimo in classifica e passato in vantaggio con Skarke, prima di subire la rimonta firmata da Musiala e Kane. Poi nella ripresa ancora Musiala, Gnabry e Tel fanno cinquina prima del gol del 2-5 segnato da Vilhelmsson al 95°. La squadra di Tuchel sale a 60 punti in classifica dopo 26 giornate di campionato nella Bundesliga tedesca a meno 7 dalla capolista Leverkusen, in campo domenica pomeriggio a Friburgo.



FUORI KANE - La brutta notizia è l'infortunio di Harry Kane, sostituito da Choupo-Moting a 8 minuti dal novantesimo. Le condizioni dell'attaccante inglese verranno monitorate nei prossimi giorni. Da verificare se potrà rispondere alla convocazione della nazionale: l'Inghilterra gioca due amichevoli a Wembley con Brasile (sabato 23 marzo) e Belgio (martedì 26 marzo).

Dopo la sosta il Bayern gioca in casa contro il Borussia Dortmund sabato 30 marzo, poi sabato 6 aprile fa visita all'Heidenheim. Martedì 9 aprile si gioca l'andata dei quarti di finale in Champions League sul campo dell'Arsenal.