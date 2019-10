Piccola grana per Ivan Perisic al Bayern Monaco: il croato è arrivato alla Säbener Straße di Monaco di Baviera con sei minuti di ritardo rispetto all'orario fissato da Niko Kovac, tecnico dei bavaresi, per l'allenamento di rifinitura in preparazione al match con l'Augsburg, in programma domani alle 15.30. Un minuto dopo l'esterno di proprietà dell'Inter, in prestito ai bavaresi da agosto, ha fatto il suo ingresso nel centro sportivo dei campioni di Germania Javi Martinez: la Bild parla di probabile multa per i due calciatori.