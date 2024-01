Bayern Monaco, accordo con Mukiele: la decisione del PSG

Secondo quanto riportato da Sports Zone, il Bayern Monaco ha trovato un accordo di massima con Nordi Mukiele, 26enne difensore francese in forza al PSG. Tuttavia, il club transalpino ha momentaneamente bloccato l'operazione, non dando il via libera al trasferimento in Bundesliga.