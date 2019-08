In attesa dell'annuncio ufficiale, David Alaba accoglie Ivan Perisic al Bayern Monaco: "E' un giocatore che ha esperienza - le dichiarazioni dell'austriaco riportate dalla Bild -. È forte in attacco, bravo nei duelli aerei e poi sa giocare bene con entrambi i piedi. E' uno abituato a giocare ai massimi livelli, è fuori discussione il fatto che abbia le qualità per darci una mano".