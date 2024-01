Bayern Monaco altro serio infortunio al ginocchio per l'ex Juventus Coman

Arrivano altre brutte notizie per Kingsley Coman che ancora una volta in carriera è costretto a dare forfait per un serio problema al ginocchio. L'attaccante francese del Bayern Monaco è stato costretto a lasciare il campo al minuto 26 della sfida poi vinta per 3-2 dai bavaresi contro l'Augsburg e purtroppo, fin da subito, le sensazioni per lo stop sono apparse serie.



Anche nel post partita sia il ds del Bayern che l'allenatore Thomas Tuchel hanno confermato in conferenza stampa che "Le sensazioni sono negative e subito è apparso qualcosa di serio non poteva sicuramente continuare in campo. Farà presto altri esami". Quello che tutti temono, tuttavia, è che per lui sia arrivata l'ennesima rottura del legamento crociato.



L'ex Juventus, già a inizio dicembre si era dovuto fermare per un problema al ginocchio rivelatosi poi meno grave. ma in carriera sono stati tanti i giorni saltati per problemi in quella zona del corpo come successo nella stagione 2019/2020 e nelle due stagioni 2017/18 e 2018/19.