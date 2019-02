Questa non è una stagione tranquilla per il Bayern Monaco e tanto meno per Niko Kovac. Dopo le lamentele di diversi giocatori, l'ultimo a rendere pubblico il suo disagio è stato Rafinha.



Infatti il trentatreenne ex Genoa come riportato da El Mundo Deportivo, ha dichiarato: "Se non ti viene mai concesso un minuto e non giochi, è difficile essere preparati. Faccio il mio lavoro, mi alleno bene, ma non so quale sia il motivo per cui l'allenatore non mi faccia giocare. Non ho mai fatto nessuna polemica al Bayern, e mai la farò. Ma la situazione è triste ".