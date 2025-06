Bayern Monaco-Boca Juniors: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Partita: Bayern Monaco-Boca Juniors

Data: sabato 21 giugno 2025

Orario 03.00

Canale tv: /

Streaming: DAZN

si affrontano nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, gruppo C. I bavaresi sono saldamente in testa dopo il 10-0 rifilato ai semiprofessionisti dell'Auckland City, mentre il Boca ha pareggiato per 2-2 contro il Benfica, altra pretendente al secondo posto nel girone. La sensazione è che a passare tra le due sarà chi riuscirà a strappare punti ai tedeschi, oppure chi farà più goal agli australiani.

: Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Coman; Kane. All: Kompany: Marchesin; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Herrera; Zeballos, Palacios, Zenon; Merentiel. All. Herron.La sfida tra Bayern Monaco e Boca Juniors si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Bayern Monaco-Boca Juniors sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.La telecronaca della partita è affidata ad Edoardo Testoni.