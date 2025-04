Bayern Monaco-Borussia Dortmund 0-0 LIVE

Getty Images

Bayern Monaco-Borussia Dortmund, 29a giornata di Bundesliga

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bayern Monaco - Borussia Dortmund in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 0-0Urbig; Laimer, Kim, Dier, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.Kobel; Emre Can, Anton, Sule; Ryerson, Gross, Ozcan, Svensson; Brandt; Guirassy, Beier. All. Kovac.