Bayern Monaco campione di Germania? Il titolo può arrivare oggi senza giocare

Sei gol e mille emozioni nel pazzo pomeriggio di. Niente da fare, quell'urlo di gioia dei tifosi è rimasto strozzato in gola quando al 94' Youssouf Poulsen ha segnato il gol del definitivo 3-3; il Lipsia era andato avanti di due gol con Sesko e Klostermann, gara ribaltata dalle reti di Dier, Olise e Sané prima del definitivo centro di Poulsen. Una partita pazzesca che lascia ancora tutto aperto per la conquista del Meisterschale.

- La sfida a distanza è contro il Bayer Leverkusen che oggi giocherà in casa del Friburgo alle 17.30:, nonostante il pareggio di ieri. Se invece il Bayer dovesse conquistare i tre punti serviranno le ultime due giornate di Bundesliga per decretare il vincitore; tra le due squadre di sono 9 punti di distanza in classifica: Kompany primo a 76 punti, il Leverkusen insegue a quota 67 e sogna una clamorosa rimonta.

- Nella 32a giornata di Bundesliga però c'è un doppio incrocio a distanza, perché se Bayern e Bayer si stanno giocando il titolo: i bianconeri sono quarti a 51 punti insieme al Borussia Dortmund che ieri li ha agganciati grazie al 4-0 sul Wolfsburg (il Friburgo è scivolato al quinto posto per la differenza rete peggiore rispetto ai gialloneri), dietro hanno il Lipsia a -1 ma con una vittoria salirebbero a -1 dal terzo posto dell'Eintracht Francoforte (che alle 19.30 giocherà in casa del Mainz).