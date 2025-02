Bayern Monaco-Celtic: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Ritorno dei playoff della2024/25 e ilospita ilin Baviera per conquistare l'accesso agli ottavi di finale.Si riparte dalla vittoria della squadra di Vincent Kompany nell'andata in Scozia: 2-1, con le reti di Michael Olise allo scadere del primo tempo e di Harry Kane nella ripresa, la marcatura di Daizen Maeda a poco più di dieci dal termine della gara ha tenuto vive le speranze di rimonta dei biancoverdi, costretti comunque alla rimonta e a vincere con due gol di scarto per superare il turno.Chi passa il turno agli ottavi affronterà Atletico Madrid o Bayer Leverkusen.

Tutte le informazioni su Bayern Monaco-Celtic:: Bayern Monaco-Celtic: martedì 18 febbraio 2025: 21.00: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254): Sky Go, NOW: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sané; Kane.. Kompany.

: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Idah, Jota.. Rodgers.- La sfida tra Bayern Monaco e Celtic sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (254).- Bayern Monaco-Celtic sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go per i clienti Sky.L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.- Sky non ha ancora annunciato i telecronisti che racconteranno la partita.