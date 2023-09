In un'intervista ad AS, l'attaccante classe 2005 Mathys Tel ha parlato della sua scelta di andare al Bayern Monaco (nonostante altre offerte, tra cui quella del Real Madrid): "È vero che tanti club mi volevano nel 2022. È verissimo. Ma io ero concentrato solo sul Bayern, non avevo un'altra opzione perché apprezzavo il loro progetto e le persone che c'erano dietro".



IL 9 - "Il Bayern voleva un altro attaccante e il Rennes voleva che restassi: è stato fatto molto rapidamente. Sì, il Bayern mi ha offerto il numero 9 di Lewandowski, ma ho preferito il numero 39 perché avevo in mente sfide specifiche. Non volevo arrivare e senza che la gente mi conoscesse e prendere il numero di maglia di Robert, che aveva fatto grandi cose. Voglio meritarmi il 9".