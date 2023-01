L'avventura al Bayern Monaco di Chupo-Moting, in scadenza a giugno, potrebbe proseguire. L'attaccante classe 1989, come confermato dal ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic, ha espresso la volontà di restare: "I colloqui con l'entourage di Eric sono ottimi, credo rimanga. La sua volontà è continuare con noi, quindi ci sono i requisiti per un prolungamento".